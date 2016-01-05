Благодаря электронной системе Prozorro медучреждения сэкономили более 16% средств

«Более 10% всех закупщиков в пилотном проекте - это медицинские учреждения, они уже завершили почти 2,2 тыс. тендеров на 42,4 млн грн, еще 1 тыс. тендеров на 25 млн грн на стадии подписания контракта. Экономия составила более 16% от плановой суммы закупок (почти 11 млн грн)», - говорится в сообщении.

Как сообщает Нефедов, Киевская городская клиника №17 сэкономила 81% средств, купив 740 кг перекиси водорода впятеро дешевле - за 25 грн/кг вместо ожидаемых 135 грн/кг. Полтавский онкологический диспансер сэкономил 33% средств при покупке 191 единицы препарата «Циспластин».

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Минэкономразвития, принятый Верховной Радой закон об электронных государственных закупках позволит в несколько раз увеличить экономию бюджетных средств, которая уже превысила 500 млн грн, благодаря системе Prozorro.

По словам главы департамента госзакупок министерства Александра Стародубцева, принятие закона в перспективе позволит достичь экономии бюджетных средств до 50 млрд грн, 25 млрд из которых тратится из-за неэффективности процедур, а еще 25 млрд приходится на коррупционную составляющую.

Верховная Рада 25 декабря приняла закон “О публичных закупках”, предусматривающий переход всех государственных заказчиков и исполнителей на электронную систему до 1 января 2017 года. Закон в обязательном порядке применяется к публичным закупкам, сумма которых превышает 200 тыс. грн, но не больше пороговой суммы, устанавливаемой Кабинетом министров.