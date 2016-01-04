Прошел всеукраинский флешмоб по выдаче свидетельств о рождении в роддомах

16:45, 04 января 2016
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Одновременно проводился флешмоб с вручения первых документов малышей молодым мамам, которые родили в период с 31 декабря по 3 января.

Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, справа, и директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Донченко, слева, во время вручения свидетельств о рождении в Киевском роддоме № 1 / Фото: УНИАН

Министерство юстиции одновременно выдало в роддомах в разных городах Украины свидетельства о рождении детей, которые родились на новогодние праздники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, флешмоб по выдаче свидетельств непосредственно в родильных домах прошел в 13.00.

«Сегодня в 22 регионах страны, где уже работает один из самых популярных сервисов Минюста – вручение свидетельств о рождении непосредственно в роддоме – одновременно проводился флешмоб с вручения первых документов малышей молодым мамам, которые родили в период с 31 декабря по 3 января», - сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, отметив, что ведомство инициировало этот флешмоб, чтобы «популяризировать наши сервисы, которые уже работают по всей Украине и касаются различных сфер жизни».

Начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко в свою очередь отметил, что «мать за одни сутки может получить свидетельство о рождении ребенка непосредственно в родильном доме. Это является первым весомым шагом к созданию Онлайн дома юстиции, который предусматривает получение услуг юстиции онлайн, даже не выходя из дома».

По данным пресс-службы, в Киеве Севостьянова вручила свидетельства шестерым малышам, которые родились накануне в родильном доме №1.

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