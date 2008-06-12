Начата операция по пресечению незаконного обращения трамадола

Сегодня началась общегосударственная операция Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел по пресечению незаконного обращения трамадола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила руководитель пресс-службе СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, масштаб операции является вполне адекватным опасности немедицинского употребления лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

М.ОСТАПЕНКО отметила, что по данным Министерства здравоохранения Украины в прошлом году в стране было изготовлено трамадола в 20 раз больше, чем нужно. В частности, на 9 украинских фармацевтических предприятиях ежегодно производят 90 млн. капсул этого препарата, тогда как на врачебные потребности хватает 4 млн. капсул.

По словам М.ОСТАПЕНКО, целью начатых СБУ и МВД мероприятий является приведение объемов производства и продажи трамадола, который находится в легальном обращении, до уровня, определенного исключительно медицинскими потребностями, а также прекращение незаконной продажи этого препарата в Украине.

Как сообщалось, 4 июня Кабинет Министров Украины внес трамадол в перечень наркотических средств.

Согласно решению правительства, трамадол включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 6 мая 2000 года №770.

Кроме того, правительство признало недействительным постановление от 22 февраля 2008 года №89 «Об утверждении объема квот на 2008 год, в пределах которых осуществляется производство лекарственного средства «трамадол» независимо от его названия и формы выпуска».

Следовательно ограничение обращения трамадола, а также наказание за его незаконное распространение теперь является более строгим.