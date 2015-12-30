ПРООН объявила тендер на закупку лекарств для детей, больных гемофилией

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Предварительная встреча с участниками тендера будет проведена 8 января в 14.00 по адресу: Киев, Кловский спуск, 1. По результатам технической встречи будут подготовлены вопросы-ответы, которые будут размещены на веб-сайте ПРООН и направлены компаниям, зарегистрировавшихся или выразивших заинтересованность в контракте, независимо от их участия в этой встрече.

Как сообщалось, во исполнение договора между Министерством здравоохранения и ПРООН международная организация планирует закупить лекарственные средства и другие изделия медицинского назначения для лечения и диагностики туберкулеза, диагностики ВИЧ-инфекции, лечения детей, больных гемофилией типа А или В или болезнью Виллебранда, лечение детей, больных хроническим вирусным гепатитом В и С, лечение вирусного гепатита В и С и лечения детей, больных орфанными заболеваниями. На закупку перечисленных лекарственных средств и изделий медицинского назначения предусмотрено 620 млн грн, которые, по данным Минздрава, в полном объеме поступили на счет ПРООН.