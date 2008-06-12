Пристрастие детей к мобильным телефонам приводит к нарушению сна

Ученые из шведской Академии Салгрена провели исследования и выяснили, что чрезмерное увлечение мобильными телефонами вызывает у детей такие расстройства, как нарушение сна, появление стрессов и постоянная утомляемость.

Специалисты под руководством доктора Габи Бадра провели обследование здоровых молодых людей в возрасте 14-20 лет. Все они были разделены на две группы. В первую группу входили дети, которые совершали менее пяти звонков в день или отправляли менее пяти текстовых сообщений. Во второй находились те дети, которые в течении дня совершали более 15 звонков или отправляли более 15 СМС.

Оказалось, что молодые люди из второй группы, по сравнению с контрольной группой, отличались более высоким уровнем беспокойства, вели более легкомысленный образ жизни, больше употребляли стимулирующих напитков, а также чаще испытывали проблемы со сном и были больше подвержены стрессам и утомляемости.

"Зависимость от мобильного телефона распространяется все шире. Молодые люди испытывают давление со стороны сверстников, побуждающих их оставаться на связи круглые сутки. Дети начинают пользоваться мобильными телефонами в самом раннем возрасте. По всей видимости, существует связь между интенсивным использованием сотовых телефонов и такими особенностями вредного для здоровья поведения, как курение, токсикомания и употребление алкоголя", - заявил Бадр.

РИА Новости