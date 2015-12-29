Медицину будут реформировать и в следующем году
16:51, 29 декабря 2015Страна
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что среди приоритетных задач на 2016 год является реформирование среднего образования и системы медицины.
Яценюк: Среди приоритетов 2016 года - реформирование среднего образования и системы медицины / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам 2015 года.
"Среднее образование и дошкольное образование остались вне реального процесса реформ. Поэтому сейчас совместно с профильным министерством и профильным вице-премьером мы ставим ключевую задачу на 2016 год - это реформирование среднего и дошкольного образования", - отметил Яценюк.
Вторым важным приоритетом, по его словам, является медицина.
"2016-й год - так же ключевым приоритетом для нас будет – это реформирование системы медицины", - подчеркнул Яценюк.
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