Штаб Ахметова помогает Донецкому медуниверситету, эвакуированному в Краматорск

В связи с началом боевых действий на Донбассе университет вынужден был переехать в Краматорск, где разместился в помещениях, которые не были оборудованы надлежащим образом для организации учебного процесса.

«Год назад Донецкий медицинский университет переехал, по сути, на пустое место. Было очень сложно восстановить вуз, но за год проделана колоссальная работа. За свои средства мы полностью закупили все необходимое оборудование для организации процесса обучения. Нерешенным, болезненным для нас вопросом была мебель, парты, столы, стулья для аудиторий. С этим мы обратились к Ринату Ахметову и он, буквально за несколько недель, решил этот вопрос. Его Штаб сегодня закупил и передал нам всю необходимую мебель. Мы очень признательны Ринату Леонидовичу», – сказал ректор Донецкого медицинского университета профессор Юрий Думанский.

Штаб Ахметова закупил и доставил в Краматорск 300 парт, 900 стульев, 100 столов, 80 шкафов для одежды и 100 книжных шкафов. Мебель размещена в уже существующих помещениях университета, а также будет установлена в новом корпусе после окончания ремонта.

«Студенты медики – это будущие врачи, призванные помогать и исцелять людей от различных недугов. Оказать им помощь в организации учебного процесса – значит быть уверенным в знаниях и квалификации будущего специалиста. Тем более в условиях, когда они вынуждены покинуть родные дома и уехать в неизвестность. Поэтому Штаб в кратчайшие сроки закупил и передал мебель мед. университету», – прокомментировал менеджер программ и проектов Штаба Павел Лапин.

На данный момент Донецкий Национальный медицинский университет работает в Краматорске. В вузе открыты все кафедры, где обучаются 1350 студентов.