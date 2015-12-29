Кому противопоказаны мандарины

Несмотря на лечебные свойства, мандарины могут навредить человеку. Они раздражают почки и слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому мандарины не рекомендуются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, энтеритах, колитах и обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при холецистите, гепатите и остром нефрите.

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Кожура мандаринов также не всегда безопасна. Из-за высокого содержания эфирных масел она противопоказана при многих болезнях печени, почек, поджелудочной железы, желчевыводящих путей.

При этом, кожуру мандаринов нельзя потреблять из-за химикатов, которые используют для защиты растений от вредителей и болезней. Поэтому ни есть ее, ни готовить из нее варенье не рекомендуется.