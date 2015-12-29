Правила безопасности при гололедице
В связи с резким похолоданием, которое ожидается в Украине 29-31 декабря, и гололедицей на дорогах Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.
В связи с резким похолоданием ГСЧС призывает быть осторожными на улице / Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«29-30 декабря в южной части отдельные порывы ветра 15-20 м/сек. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждения», - говорится в сообщении.
«Водителям следует помнить, что во время гололедицы на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололедицы», - подчеркнули в ГСЧС.
Чтобы уменьшить риск травм при гололедице в Службе советуют: людям преклонного возраста и беременным женщинам лучше в такие дни не выходить на улицу, или брать с собой палку с резиновым наконечником или шипом; женщинам не стоит надевать сапоги на высоких каблуках, а руки должны быть свободными; не держать руки в карманах и избегать прогулок рядом с проезжей частью, ведь можно упасть и вылететь на дорогу.
В ГСЧС напоминают, что в случае опасности следует звонить в Службу спасения «101».