Правила безопасности при гололедице

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«29-30 декабря в южной части отдельные порывы ветра 15-20 м/сек. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждения», - говорится в сообщении.

«Водителям следует помнить, что во время гололедицы на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололедицы», - подчеркнули в ГСЧС.

Чтобы уменьшить риск травм при гололедице в Службе советуют: людям преклонного возраста и беременным женщинам лучше в такие дни не выходить на улицу, или брать с собой палку с резиновым наконечником или шипом; женщинам не стоит надевать сапоги на высоких каблуках, а руки должны быть свободными; не держать руки в карманах и избегать прогулок рядом с проезжей частью, ведь можно упасть и вылететь на дорогу.

В ГСЧС напоминают, что в случае опасности следует звонить в Службу спасения «101».