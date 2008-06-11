М.Проданчук: Антивакцинальная кампания в СМИ - массированная биотеррористическая атака на Украину

Бывший первый заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Николай ПРОДАНЧУК считает антивакцинальную кампанию в СМИ массированной биотеррористической атакой на Украину, следствиями которой являются массовые инфекционные заболевания и смерти среди гражданского населения.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, выразив убеждение, что для этого применяются средства массового терроризма - токсины и возбудители инфекционных болезней.

По словам Н.ПРОДАНЧУКА, следствием этой антивакцинальной кампании, в случае достижения цели, будет снятие иммунного щита, который создавался многими поколениями, а следовательно, через 5-10 лет, по меньшей мере, десятки тысяч людей будут умирать в результате инфекционных эпидемий, отметил Н.ПРОДАНЧУК.

Он выразил обеспокоенность тем фактом, что в настоящее время люди отказываются от прививок. “Я обращаюсь к государству: антивакцинальная кампания – это хорошо скоординированная и хорошо проплаченная акция, направленная на то, чтобы люди отказывались от вакцинации. И своими последствиями имеет все то, что повлек бы террористический акт”, - заметил Н.ПРОДАНЧУК.

По его словам, одна из очевидных целей антивакцинальной кампании – это перераспределение фармацевтического рынка в Украине. “Это естественная борьба бизнеса”, – говорит Н.ПРОДАНЧУК. К тому же, по его словам, Украина показывает себя как государство, которое не в состоянии выполнять свои международные обязательства даже при мощной международной помощи.

“Есть еще и третье следствие, – отмечает Н.ПРОДАНЧУК, - наивысшего уровня сложности – экономическое”. Он считает, что снятие иммунного щита с народа через 10-15-25 лет приведет к тому, что Украина окажется на грани существования. Как пример он привел ситуацию с нынешней эпидемией СПИДа в Украине.

“На следующий год нам нужно миллиард прямых расходов на предотвращение эпидемии СПИДа, каждый следующий год эта сумма будет расти на 30-50%. То есть следующие 4 года Украина будет нуждаться в 6 миллиардов гривен лишь на СПИД. Если к этому добавятся еще и расходы на убытки от инфекционных болезней – это экономические последствия антивакцинальной кампании - то эти расходы ни одно государство не в состоянии выдержать”, – предупреждает Н.ПРОДАНЧУК.

Вот почему во всех странах мира вопроса эпидемической безопасности – один из главнейших вопросов национальной безопасности, говорит Н.ПРОДАНЧУК.

“Если с инфляцией мы еще можем бороться, то с эпидемиями бороться невозможно. Это – нерегулированные и неконтролированные процессы. Можно бороться с угрозой эпидемии, но почти невозможно бороться с ней самой”, - сказал Н.ПРОДАНЧУК.

“Я готов отвечать за каждый свой день, за каждый свой шаг на должности главного санитарного врача Украины, потому что считаю, что действовал профессионально с медицинской точки зрения и законно с точки зрения права, которое действует в нашей стране”, – отметил бывший первый заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 27.02.2008 г. №348-р и приказам Министерства здравоохранения Украины от 03.04.2008 г. №178, от 18.04.08 г. №212 но 213, начиная с 26 мая 2008 года, в Украине должна была начаться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 годов от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации.

В больницы с подозрением на поствакцинальные реакции попали в целом около 100 жителей Украины.

19 мая Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

21 мая министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что инициирует проведение международной экспертизы по результатам вакцинации в Украине против кори и краснухи.

22 мая Министерство здравоохранения отстранило Н.ПРОДАНЧУКА и заместителя главного государственного санитарного врача Украины Людмилу МУХАРСКУЮ от исполнения полномочий по должности сроком на 15 дней – на время проведения служебного расследования относительно соблюдения должностными лицами действующего законодательства при государственной регистрации, ввозе на территорию Украины и применении вакцины против кори и краснухи производства компании Serum Institute (Индия).

28 мая Кабинет Министров освободил Н.ПРОДАНЧУКА от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины – главного государственного санитарного врача Украины

30 мая Генпрокуратура возбудила уголовное дело относительно Н.ПРОДАНЧУКА по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, за превышение служебных полномочий при предоставлении разрешения на ввоз на территорию Украины и использование без надлежащей регистрации и проведения клинических исследований и испытаний комбинированной вакцины от кори и краснухи индийского производства, которое повлекло тяжелые последствия.