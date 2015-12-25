Осторожно: мошенники представляются сотрудниками Фонда Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, история женщины, которая столкнулась с мошенничеством, опубликована на сайте "Обозреватель" . Представившись якобы сотрудницей фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" мошенница обещала отправить ребенка, больного ДЦП, на лечение и реабилитацию в Израиль, но к Фонду она не имеет никакого отношения.

Вся помощь Фонда и Гуманитарного штаба – наборы выживания, адресная помощь на лечение и т.д. – предоставляется на БЕЗОПЛАТНОЙ основе! Штаб помогает гражданам только на территории Украины. Вся информация о деятельности Штаба и Фонда - направления работы, адреса пунктов выдачи, информация о проектах размещена на официальном сайте www.fdu.org.ua , там же работает он-лайн помощник. Убедительно просим быть предельно внимательными, если вы столкнулись с сомнительной информацией, проверьте ее на сайте.

Читайте такжеАдресную помощь в лечении тяжелых болезней штаба Ахметова получили более 28 тысяч человекЕсли вам известно о фактах мошенничества, просим сообщать об этом на горячую линию 0800 509 001 или электронный адрес helpdonbass@fdu.org.ua. Благодарим всех получателей помощи за предоставленную информацию.