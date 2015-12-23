500 дней работы штаба Ахметова: жизненно необходимую помощь продолжат

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков.

Он подчеркнул, что благодаря помощи штаба люди, живущие в эпицентре боевых действий могут выжить.

"Сегодня ежедневно продуктовые наборы получают до 20 тысяч человек. 500 дней работы штаба - это 142 отправленных на Донбасс автоколонны. Это в общей сложности 3764 фуры, 1,5 миллиона километров, которые проехали наши колонны. Это как объехать вокруг земного шара 37 раз, 12-ти часовой путь, который проезжает 1 колонна. Это - 75 тысяч тонн доставленных продуктов. В июне этого года у нас был максимум – 50 часов в пути. Тогда из-за сильных боевых действий и закрытия КПВВ в течение 15 дней мы сделали 9 попыток, чтобы пересечь линию соприкосновения и доставить помощь людям. Меняли маршруты движения, часами простаивали на пунктах пропуска, и в результате, доставили продукты по самому сложному и неприспособленному маршруту через Артемовск, которым не поехала больше ни одна другая гуманитарная миссия", - сказал Вишняков.

По его словам, в 310 городах и селах Донбасса открыты стационарные пункты выдачи и куда приезжали мобильные бригады волонтеров.

"Выдано 5 млн. 850 тысяч взрослых и 430 тысяч детских наборов выживания. В те села и города, в которых нет возможности открыть стационарный пункт выдачи, выезжают мобильные бригады волонтеров. За полгода работы они выдали продукты 75 тысячам жителей в 210 селах и маленьких городах. Самым напряженным и опасными были выезды в Новолуганское, Кодему, Павлополь, Новотроицкое, Дзержинск, Артемово, которые находятся на самой линии соприкосновения; Наша бригада выезжает каждые 2-3 дня. Иногда из-за обстрелов, им приходилось по несколько часов стоять на блок-постах, а в это время их ждали люди, которые выстраивались в очередь с 3-х часов ночи", - отметил Вишняков.

Он также рассказал, что во многих селах «серой зоны», картина одинаковая: огромные очереди стариков и инвалидов в дни выдач.

"Они зачастую остаются без поддержки родных. Помощь очень востребована. На минувших выходных бригада побывала в селе Чермалык Волновахского района. Во время выдачи стало плохо старику. Еле дошел до места выдачи. Оказалось, что не ел несколько дней. Денег нет, продуктов тоже, недавно похоронил свою супругу. Волонтеры и собравшиеся люди оказывали первую помощь. Подобных страшных случаев очень много", - сказал директор штаба.

"За 500 дней мы многое прошли. Были сложности, связанные с отсутствием актуальных законов и несовершенством вводимых экстренно правил игры. Были конфликты с батальонами. Были вынужденные двухнедельные простои доставки гуманитарных грузов из-за активизации боевых действий. Волонтеры и водители попадали под обстрелы. Проходя через пункты пропуска, автоколоннам приходилось, и, сейчас, приходится «ночевать» в открытом поле. Но нас это не останавливало и не остановит! Во всех случаях Ринат Ахметов ставил задачу – найти любую возможность доставить гуманитарную помощь людям. Ведь от эффективности нашей работы зависит огромное количество жизней. Полмиллиона человек ежемесячно получают продуктовую помощь от Штаба", - сказал Вишняков.

Он также подчеркнул, что штаб Ахметова продолжит реагировать на потребности жителей Донбасса.

"Мы вынуждены оставаться в рамке планирования не больше трех месяцев. Главные направления сохраняют свою актуальность. В начале 2016 года штаб продолжит доставлять продукты жителям Донбасса. Мы также намерены сохранить очень востребованный формат бригад мобильной помощь, которые доездают в самые отдалленные поселки. И, конечно, мы продолжим оказание адресной помощи с основным акцентом на детей", - сказал Вишняков.