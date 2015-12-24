Для психологической реабилитации воинов АТО будут применять арт-терапию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, инициатором проекта является Украинский научно-исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава Украины.

Арт-терапия зарекомендовала себя как эффективный метод психологической коррекции во многих странах.

По словам директора Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Минздрава, главного внештатного специалиста Минздрава (специальность «Психиатрия и наркология») Ирины Пинчук, сегодня арт-терапию применяют во многих лечебных учреждениях для пациентов, страдающих психическими расстройствами, этот подход к лечению способствует изменению отношения к пациенту, изучению его способностей, дает возможность пациенту быстрее выходить из болезненного состояния. Этот принцип можно применить и к психологической реабилитации воинов АТО.

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«Важно лечить пациентов не только по назначению, согласно протоколу, а учитывать потребность и реабилитационный потенциал, проявляемый врачом-психиатром совместно с психологом. Также к этой работе привлекаются медицинские сестры, и проводится работа по определению интересов пациента. То есть, идет работа мультидисциплинарной команды для выявления реабилитационного потенциала», - сказала Пинчук.

Сейчас идет передача средств для проведения арт-терапии в госпиталях, где проходят лечение пациенты, вернувшиеся из зоны АТО.

Минздрав определил основными учреждениями здравоохранения, оказывающими медицинскую, физическую, психиатрическую и психотерапевтическую помощь участникам АТО, областные госпитали ветеранов войны (29 в разных регионах). Основным координационным центром по организационно-методическому обеспечению является Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны Минздрава Украины.