"Дети войны" в Украине нуждаются в помощи психологов

Как помогать системно тем, кто пережил военный конфликт? С какими проблемами сталкиваются психологи в своей работе? Ответы на эти вопросы звучали на конференции «Психология войны: пережить травму», которую 22 декабря провел Гуманитарный штаб Рината Ахметова.

Дети очень беззащитны во время войны. Их жизнь и безопасность напрямую зависят от того, помогают ли им в сложной ситуации. «В такие периоды количество травмированных детей увеличивается, – рассказывает Аннет Лит, представитель ЮНИСЕФ по защите прав ребенка. – Международные эксперты признают, что дети, пережившие травмирующие события, страдают энурезом, заиканием, выпадением волос. Некоторые становятся очень агрессивными, другие закрываются. И это массовая ситуация на Донбассе. Если им не помочь, то проблемы будут только нарастать – через 2-3 года эти дети сами могут взять в руки оружие».

При этом результаты исследований говорят о том, что подобная симптоматика не является признаком тяжелой стадии заболевания. Это нормальная реакция на ненормальные события. И если дети вовремя получат необходимую помощь, то смогут вернуться к обычной жизни. «Нужно обучать родителей и учителей правилам поведения с такими детьми, внимательно относиться к их проблемам, вовремя корректировать изменения в поведении. Поэтому так важна та работа, которую последние полгода ведет Штаб Ахметова, создавая центры психологической помощи, оказывая консультации семьям. Такая работа является наиболее эффективной», – считает Аннет.

Эксперты утверждают, что на сегодняшний день травма войны – массовое явление у жителей Донбасса. Чтобы научится жить заново, им понадобятся годы и помощь квалифицированных психологов.

«Война – это насилие со всех сторон, она действует на всех. И психологическая травма имеет отложенный эффект. Сейчас к нам за помощью обращаются люди, пережившие травму еще год назад», – уверяет Алена Лукьянчук, координатор Психологической службы Гуманитарного штаба Ахметова.

Штаб обучил 250 квалифицированных специалистов на курсе «Травма войны». Теперь они работают в разных городах Украины. «49 тысяч детей и 6 тысяч взрослых за полтора года получили первичную психологическую помощь», – рассказала Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов Штаба.

Участники конференции признали тот факт, что в Украине наблюдается усталость от констатации проблематики и пора переходить к четким действиям.

«Все, что происходит сегодня на конференции, очень важно. Я понимаю, что есть сообщество достаточно молодых и образованных людей, которые готовы менять ситуацию в стране, тогда как государство до сих пор не проснулось. Нужно открыто говорить о проблемах. Нужно координировать наши действия. Нужно действовать. Очень многое сегодня зависит не от чиновников, а от нас с вами», – заявил Семен Глузман, Президент Ассоциации психиатров Украины.