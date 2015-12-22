Всеукраинская перепись населения перенесена на 2020 год
08:45, 22 декабря 2015Страна
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Всеукраинская перепись населения перенесена на 2020 год.
Фото УНИАН
Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины № 1323-р от 16 декабря, обнародованном на Правительственном портале.
В частности, Кабмин внес изменения в правительственное распоряжение № 581 от 9 апреля 2008 года, которым предусматривалось провести в 2016 году перепись населения.
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