Всеукраинская перепись населения перенесена на 2020 год.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины № 1323-р от 16 декабря, обнародованном на Правительственном портале.

В частности, Кабмин внес изменения в правительственное распоряжение № 581 от 9 апреля 2008 года, которым предусматривалось провести в 2016 году перепись населения.