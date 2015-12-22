В Одессе из-за свиного гриппа умер мужчина

Как сообщили УНИАН в Одесской городской инфекционной клинической больнице, потерпевший обратился за медицинской помощью только через 6 дней после того, как у него поднялась температура.

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В лечебное учреждение его доставила скорая помощь. «Спасти его не удалось, в связи с развившимся к тому моменту тотальным двухсторонним воспалением легких», - отметили в больнице.

Лабораторные исследования показали, что у пациента, работавшего таксистом, был подтип H1N1.