В Одессе из-за свиного гриппа умер мужчина
11:25, 22 декабря 2015Страна
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В Одессе от H1N1 (свиного гриппа) умер мужчина.
В Одессе от H1N1 умер человек / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Одесской городской инфекционной клинической больнице, потерпевший обратился за медицинской помощью только через 6 дней после того, как у него поднялась температура.
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В лечебное учреждение его доставила скорая помощь. «Спасти его не удалось, в связи с развившимся к тому моменту тотальным двухсторонним воспалением легких», - отметили в больнице.
Лабораторные исследования показали, что у пациента, работавшего таксистом, был подтип H1N1.
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