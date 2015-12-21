Третья волна иммунизации детей против полиомиелита в Украине начнется с 17 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец.

“Мы завершили второй раунд иммунизации против полиомиелита как ответ на вспышку в конце августа. По состоянию на 17 декабря было провакцинированно около 70% детей. Это на 5% больше, чем в первом раунде. И хотя это неплохой результат, мы рассчитывали, что охватим большее количество детей, однако вмешались субъективные факторы, повлиявшие на желании родителей вакцинировать. Международная миссия не очень положительно оценила ход иммунизации”, - сказал Перегинец.

Читайте такжеВ первом раунде дополнительной вакцинации против полиомиелита імунізували 53,7% украинских детей

Заместитель министра уточнил, что третий раунд вакцинации против полиомиелита начнется после рождественских каникул - 17-18 января и выразил надежду, что он сможет охватить еще большее количество детей.

Как сообщал УНИАН, кампания вакцинации в Украине была начата из-за выявления двух случаев заболевания полиомиелитом 1 сентября 2015 года в Закарпатской области. Они были зафиксированы Министерством здравоохранения Украины и подтверждены ВОЗ.

С 19 октября по 4 ноября в Украине прошел первый раунд иммунизации против полиомиелита, во время которого прививками было охвачено около 65% запланированного количества детей.

Второй раунд продолжался с 30 ноября по 13 декабря.