Союз Красного Полумесяца Катара предоставила Украине гуманитарную помощь
14:03, 18 декабря 2015Страна
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Обществом Красного Креста Украины и Обществом Красного Полумесяца Государства Катар заключен Меморандум о предоставлении гуманитарной помощи в размере 400 тыс американских долларов пострадавшим от военных действий в Донецкой и Луганской областях.
Союз Красного Полумесяца Катара предоставила Украине гуманитарную помощь для внутренне перемещенных лиц / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.
В сообщении отмечается, что адресную помощь получат 8500 граждан Украины, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.
«Решение катарской неправительственной организации имеет целью помочь пострадавшему гражданскому населению на востоке Украины и основано на солидарности и гуманитарных принципах сохранения жизни и человеческого достоинства. Подобные гуманитарные акции являются свидетельством внимания, которое оказывает катарское общество положению в Украине», - добавили в МИД.
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