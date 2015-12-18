Союз Красного Полумесяца Катара предоставила Украине гуманитарную помощь

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении отмечается, что адресную помощь получат 8500 граждан Украины, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц.

«Решение катарской неправительственной организации имеет целью помочь пострадавшему гражданскому населению на востоке Украины и основано на солидарности и гуманитарных принципах сохранения жизни и человеческого достоинства. Подобные гуманитарные акции являются свидетельством внимания, которое оказывает катарское общество положению в Украине», - добавили в МИД.