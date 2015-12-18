На лечении в медучреждениях Минобороны находятся около 130 военнослужащих, раненых в АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай на брифинге.

Он отметил, что также 124 военнослужащих ВСУ проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях. Чернобай сообщил, что «всего с начала года реабилитационное лечение прошли 1744 участника АТО».

Представитель Минобороны сообщил, что 35 раненых украинских военнослужащих проходят лечение за границей, в частности 14 - в Германии, 7 - в США, 5 - в Венгрии, 4 - в Эстонии. 3 – в Литве и по одному в Австрии и Польше.

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По информации Чернобая, с января по декабрь 2015 года Минобороны получило на медицинское обеспечение из государственного бюджета 246 миллионов гривен. «Еще почти 2,5 миллиона гривен поступили на счета Минобороны как благотворительная помощь», - добавил он. При этом отметил, что граждане Украины предоставили военно-медицинским учреждениям и медицинским учреждениям Минобороны благотворительную помощь «в натуральном виде». «В настоящее время украинская армия получила лекарства и медицинское имущество на общую сумму более 195 миллионов гривен», - сказал Чернобай.