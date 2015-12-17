Врачи рекомендуют женщинам рожать ближе к 30 годам

Известно: показатель фертильности женщины падает по мере ее старения. Однако в условиях современного мира женщинам все чаще приходится откладывать материнство, фокусируясь на карьере и решении финансовых вопросов. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, в принципе, в этом нет ничего плохого. Доктор Кристи Уильямс из Университета Огайо считает: женщины, ставшие матерями ближе к 30 годам, лучше себя чувствуют в 40 лет.

А вот самое слабое здоровье в среднем возрасте у тех, кто родил первенца в 15-24 года. Таков вывод после анализа данных 3348 женщин. Все женщины рожали в промежутке с 15 до 35 лет. У них брали интервью каждые 1-2 года с 1979 до 2008 года. При этом в возрасте 40 лет женщинам предлагалось самостоятельно оценить состояние своего здоровья по шкале (от "плохое" до "отличное").

Читайте такжеВеликобритания начинает проект, в ходе которого впервые проведут 10 трансплантаций маткиСравнивались женщины, родившие первенца в подростковом возрасте (15-19 лет), в молодом возрасте (20-24 года) и родившие позднее (25-35 лет). И именно последняя группа чувствовала себя лучше всего в 40 лет. У 1 и 2 группы состояние здоровья было примерно одинаковым. Также, если на момент рождения первенца женщина находилась в браке, в 40 лет она могла похвастаться более крепким здоровьем.