Избран директор Центра электронного здравоохранения Минздрава

В Минздраве состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора ГП «Центр электронной охраны здоровья МОЗ Украины» / Ф ото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в конкурсе приняло участие 3 претендента на эту должность, прошедших конкурсный отбор.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 №777 «О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики» члены Комиссии заслушали конкурсные предложения по управлению предприятием каждого из участников и проанализировали соответствие участников и их конкурсных предложений установленным требованиям. По результатам открытого голосования победителем конкурсного отбора стал Бабченко Андрей Юрьевич.

Теперь, согласно действующему законодательству (ст. 36 Закона Украины «О местные государственные администрации» и Постановления КМУ № 818 от 09.10.2013 г.), МОЗ Украины должно согласовать кандидатуру Бабченка А.Ю. с местной властью. Письмо с соответствующим ходатайством будет направлено Председателю КГГА Виталию Кличко. После согласительных процедур Министром будет подписан соответствующий приказ Минздрава Украины о назначении.

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Основными направлениями деятельности ГП «Центр электронной охраны здоровья Министерства охраны здоровья Украины» являются:

- осуществление управления проектами информатизации, инициируемые или реализуются с участием Уполномоченного органа управления;

- осуществление мониторинга состояния информатизации в сфере здравоохранения;

- организация процесса ведомственной сертификации программных продуктов, созданных для потребностей сферы здравоохранения;

- деятельность в сфере создания и внедрения систем и средств защиты информации;

- сопровождение, модификация, развитие локальной сети Уполномоченного органа управления и его представительства в глобальной информационной сети Интернет (электронная почта, веб-страница).