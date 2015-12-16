Треть пастеризованного молока в Украине не соответствует стандартам качества

Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз «Тест» провел исследования и выявил, что треть образцов пастеризованного молока в Украине (различных производителей) не соответствует стандартам качества. Об этом сообщил глава центра экспертиз Валентин Безрукий в ходе пресс-конференции.

«В последний раз фальсификацию мы находили, когда делали тест по Харьковской области лет пять тому назад - там были один или два образца, которые содержали пальмовое масло. И вот пять лет ничего похожего не было, а сейчас сразу пару производителей попались во время теста пару месяцев назад», - сказал Безрукий журналистам.

Как сообщила руководитель отдела тестирований центра экспертиз «Тест» Нина Кильдий, из 9 протестированных марок пастеризованного молока оценку «отлично» получили производители «Белая линия», «Простоквашино», «Словяночка» и «Premialle», оценку «хорошо» - «Волошкове поле» и «Яготинское». Оценку «плохо» получили производители «Лукавица» и «Молочна родина», поскольку, как отмечают эксперты, данные продукты содержали меньше жира, чем указано на этикетке. Более того, молоко «Кагма» получило оценку «очень плохо» в связи с содержанием соды.

Отдельно участники пресс-конференции отметили микробиологическую безопасность ультрапастеризованного молока, поскольку абсолютно все тестируемые образцы соответствовали стандартам качества.

Читайте такжеГрудное вскармливание в военное время даже важнее, чем в мирное - экспертЧто касается образцов базарного молока, приобретенных на рынках возле станций метро Демеевская и Лесная, эксперты сообщили, что образцы содержали кишечную палочку и имели превышение нормы по содержанию различных микроорганизмов.

«Базарное молоко в сыром виде употреблять нельзя, его обязательно нужно кипятить. К тому же, в молоке с Демеевского рынка была обнаружена сода», - сказала Кильдий в ходе пресс-конференции.

Для проведения исследования центр экспертиз выбирал образцы из магазинов, а не напрямую у производителей, отметили эксперты.

Читайте такжеЖивотный вирус лейкоза назвали вероятной причиной появления рака у людейОтвечая на вопрос журналистов после пресс-конференции, Безрукий отметил, что в целом фальсификация на рынке молочной продукции в Украине возрастает. На примере сливочного масла он показал, что за последние два года доля фальсификаций масла увеличилась более чем в два раза.

«Если когда в последний раз мы проверяли сливочное масло (в 2013 году – УНИАН), у нас была самая большая цифра где-то около 34%, а перед этим было 24%, то сейчас мы получили 64%», - сказал Безрукий.

Как показало проведенное исследование, в процессе производства больше экономят именно мелкие производители молочной продукции, а не крупные, сказал Безрукий.

Справка УНИАН, Центр экспертиз "Тест" - общественная организация по защите прав потребителей, специализирующаяся на сравнительных тестированиях с 2001 года. За 14 лет работы организация провела 560 тестов.