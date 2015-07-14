Молоко - лучший спортивный напиток

Специалисты из спортивного университета в Лафборо (Великобритания) доказали, что молоко намного полезней для организма, чем другие напитки. Но почему именно?

Исследования показали, что молоко является прекрасной альтернативой спортивным напиткам, утверждает физиолог Сьюзен Шірреффс.

Так, молоко может в 4 раза лучше специальных дорогих спортивных напитков восстановить водно-солевой баланс в организме спортсмена после потери жидкости через пот во время занятий.

Как пишет журнал British Journal of Nutrition, сообщает ladyportal.info, после употребления молока нормальный баланс жидкости сохранялся в течение 4-х часов, а при употреблении воды или спортивных напитков - лишь около 1 часа.