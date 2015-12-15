У Омбудсмена отмечают недостаточное обеспечение военнослужащих аптечками и техникой для эвакуации раненых

Представители секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека после проверки состояния обеспечения военнослужащих, участвующих в АТО, отмечают недостаточное обеспечение их индивидуальными аптечками и техникой для эвакуации раненых с поля боя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Омбудсмена.

Отмечается, что 7-10 декабря представители секретариата осуществили мониторинговый визит в воинские части и подразделения Вооруженных Сил и Госпогранслужбы, расположенные в Краматорске, Славянске, Дружковке, Артемовске Донецкой области и прилегающих к ним районах. Эксперты провели гражданский контроль за соблюдением социально-экономических и гуманитарных прав военнослужащих, состоянием подготовки мест личного состава к зиме, а также надлежащего всестороннего обеспечения военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции.

Они посетили подразделения 30-й механизированной бригады, 81-й и 95-й воздушно-десантных бригад, Донецкий зональный отдел военной службы правопорядка ВСУ и Краматорский пограничный отряд.

"Результаты показали, что размещению, питанию, банно-прачечному обслуживанию и иному обеспечению личного состава уделяется должное внимание. Расположения военнослужащих как стационарные, так и полевые обеспечивают надлежащие условия пребывания в них. Нарушений санитарных условий не выявлено", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Минобороны утвердили новую аптечку для военных Вместе с тем, отмечается, что взводные опорные пункты 30-й бригады были недостаточно обеспечены твердым топливом (дровами) для отопления мест личного состава. По словам военнослужащих, они периодически самостоятельно заготавливают дрова, преимущественно за счет прилегающих лесопосадок и заброшенных зданий.

"Вызывает беспокойство недостаточное обеспечение деревянным брусом и обрезными досками для обустройства блиндажей. Эта проблема насущная и требует немедленного решения", - отметили в Омбудсмена.

Читайте такжеВ Украине появился аналог американских кровоостанавливающих жгутовКроме того, в посещенных воинских частях военнослужащие нарекали на качество форменной одежды, которая после 5-6 стирок (как правило, в течение 2-3 месяцев) приходит в непригодное и изношенное состояние. В связи с чем в полевых условиях для удобства и сохранения выданного обмундирования бойцы часто используют форму, поставленную волонтерами или приобретенную за собственные средства.

"Не обошлось без критики и по поводу качества обуви с высокими берцами нового образца, по словам бойцов, неприспособленного для применения в полевых условиях (подошва оказалась чувствительной к попаданию на нее горюче-смазочных материалов, кроме того, отклеивается после одно-двухмесячного ношения ", - говорится в сообщении.

В то же время, условия медицинского обслуживания военнослужащих признаны в целом приемлемыми.

Вместе с тем, военнослужащие в батальонах механизированных бригад обеспокоены возможностью ухудшения оказания им медицинской помощи из-за того, что недавно штатно-должностная категория начальника медпункта батальона заменена с офицерской на сержантскую. "Это сделает невозможным назначение на эту должность врача с высшим образованием, в то время когда проблема неукомплектованости должностей среднего медицинского персонала и сегодня остается актуальной. Следовательно, как считают военнослужащие, должность начальника медпункта батальона будет длительное время просто вакантной", - отметили в представительстве Уполномоченного по правам человека.

Военные медики обратили внимание мониторинговой группы на недостаточное обеспечение современными индивидуальными аптечками (в 81-й бригаде обеспеченность составляет около 60%, в подразделениях Краматорского пограничного отряда – еще меньше), а также на существующие нормы поставки лекарственных препаратов, которые фактически рассчитаны для лечения военнослужащих возрастной категории 20-25 лет, тогда как средний возраст мобилизованных составляет около 45 лет, а следовательно, уже имеют место осложнения и хронические заболевания.

Кроме того, остается нерешенной проблема обеспечения мобильной легко бронированной техникой для эвакуации раненых с поля боя, которой в подразделениях механизированных бригад вообще нет, отметили у Омбудсмена. В подразделениях аэромобильных бригад в наличии есть бронетранспортеры "Саксон", однако на них есть нарекания на недостаточную проходимость в полевых условиях и небольшой моторесурс.