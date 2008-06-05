Комиссия ВР расследует причины смерти подростка после прививки

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию для расследования причин смерти 17-летнего подростка в Краматорске Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 365 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Комиссия, кроме того, займется расследованием массовых осложнений после проведения вакцинации против кори и краснухи среди населения Донецкой области, а также для проверки правомерности применения вакцины, которой были проведены эти прививки.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

В результате прививок, начатых в Донецкой области с 5 мая, были зафиксированы осложнения состояния здоровья молодых людей. 13 мая старшеклассник из Краматорска после прививки, сделанной накануне, умер в реанимации.

17 мая Министерство здравоохранения Украины прекратило кампанию по массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.