Япония подарила Кировоградской детской больнице медоборудование

Сегодня в рамках проекта грантовой помощи от правительства Японии Кировоградская областная детская больница получила медицинское оборудование на сумму свыше 6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в торжественной церемонии передачи приняли министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Муцуо МАБУЧИ и председатель Кировоградской облгосадминистрации Василий МОЦНЫЙ.

Соглашение в форме обмена нотами между правительством Японии и правительством Украины относительно предоставления гранта общего типа было подписано 8 февраля 2007 года. Общая сумма гранта составляет 453 млн. иен – это приблизительно 3,9 млн. долларов. Грант был использован для покупки медицинского оборудования для двух больших областных детских больниц в Кировоградской и Луганской областях.

Всего Кировоградская областная детская больница получила 142 единицы оборудования, среди которого инкубатор, комплекс рентген-диагностики и др. По словам М.МАБУЧИ, предоставление такого современного оборудования поможет повысить количество и качество медицинских услуг.

Губернатор Кировоградской области подчеркнул, что детская смертность в области является одной из самых высоких в стране, поэтому новая аппаратура поможет спасти не одну детскую жизнь.

Этот грант является вторым грантом общего типа, предоставленным правительством Японии медицинским учреждениям Украины. Первый грант на сумму 6,2 млн. долларов был предоставлен в 2000 году украинской детской специализированной больнице “Охматдет”.

По словам японского посла, следующая фаза грантового проекта предусматривает предоставление необходимого оборудования детским больницам в Харькове, Днепропетровске и Донецке.

Общий объем помощи Японии Украине со времени установления дипломатических отношений между двумя странами составляет почти 150 млн. долларов грантовых средств и 420 млн. долларов кредита.