Тайна внезапной смерти младенцев раскрыта

Младенческая смертность занимала ученые умы длительное время, но, до настоящего момента ее причины так и не были выяснены. Тем не менее, кажется, ученым удалось разгадать эту загадку, они считают, что причина кроется в двух видах бактерий, которые являются общеизвестными.

Такие выводы сделаны специалистами в ходе проведенных исследований, которые показали, что среди пятисот умерших младенцев в их крови был обнаружен высокий уровень именно этих бактерий. Поэтому ученые склоняются к тому, что они, в результате выделяемых ими токсинов, разрушительно воздействуют на сердечную и нервную систему новорожденных.

А вот увеличение уровня этих бактерий может быть вызвано побочными факторами, например такими, как вредные привычки родителей (курение), перегревание ребенка, частое нахождение малыша на животе и рядом других причин.

Одной из таких бактерий является стафилококк, а всем известно, что он может стать причиной развития достаточно большого количества инфекционных заболеваний, а передается он, как воздушно-капельным, так и воздушно-пылевым путем.

Внедрение стафилококка в организм происходит и через кожные покровы, которые у младенцев являются уязвимыми, не говоря уже о более доступных очагов проникновения, таких, как открытые раны и т.д. Попасть в организм бактерии могут и вместе с пищей.

Мы знаем, какими последствиями для здоровья взрослого человека может обернуться стафилококк, а уж для младенческого неокрепшего организма он представляет смертельную угрозу. Внезапная смерть младенцев может произойти даже в том случае, когда внешне ребенок выглядит абсолютно здоровым, но в течение короткого времени, буквально в течение часа может наступить летальный исход. Среди всего числа случаев смертей в возрасте до одного года, младенческая смертность занимает первое место.

И хотя ученые не могут со стопроцентной уверенностью сказать, что им удалось установить истинную причину этого трагического обстоятельства, но тот факт, что среди общего количества умерших малышей по непонятным причинам, уровень именно эти бактерий является завышенным.

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