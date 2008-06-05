Отпуск не должен подорвать здоровья

Отправляясь в отпуск, следует соблюдать некоторые рекомендации, которые не позволят вам подорвать собственное здоровье, ведь это не принесет вам удовлетворения от такого отдыха. Поэтому вам следует придерживаться определенных правил, это поможет вам вернуться из отпуска не только с массой позитивных впечатлений, но и укрепить здоровье, сохранить красоту кожи и волос.

Смягчить реакцию организма на смену климатических условий можно при помощи лекарственных препаратов, действие которых направлено на укрепление иммунной системы.

Это могут быть: настойка элеутерококка, принимать которую следует по сорок капель три раза в день за полчаса до еды; настойка женьшеня, ее принимают по двадцать-тридцать капель три раза в день за сорок минут до еды.

Ускоряют процесс адаптации процедуры, которые предлагаются во многих санаториях, речь идет о аэротерапии, при которой используется кислород и лечебная физкультура.

Наибольшую нагрузку на организм оказывает перемещение из одного часового пояса в другой, при котором происходит резкая смена климата, буквально в течение нескольких часов.

По мнению медиков, предпочтительнее отправляться в отпуск железной дорогой, особенно это касается тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы и гипертоников. Не советуют медики путешествовать и морским транспортом.

При длительном автобусном переезде могут обостриться заболевания суставов, варикозное расширение вен. Таким больным лучше добираться до конечного пункта на железнодорожном или воздушном транспорте.

Ну и, конечно же, по приезду к конечной цели путешествия, не стоит сразу же целые дни проводить на пляже. Отпуск должен сохранить и укрепить здоровье, но не подорвать его.

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