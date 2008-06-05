Даже низкие уровни загрязнения воздуха могут привести к сердечному удару

Краткосрочное воздействие низких уровней вредных микрочастиц в воздухе увеличивает вероятность удара сердца, согласно исследованию Университета Мичигана /США/. Как говорят экологи, большинство жителей мегаполисов каждый день вдыхают опасные вещества, которые имеют потенциально смертельное влияние на сердце. В основном микрочастицы образуются по причине человеческой деятельности при работе промышленных предприятий, химических заводов и в результате движения автотранспорта. При попадании в организм этих крошечных искусственных или естественных частиц могут развиться многочисленные проблемы для здоровья, в том числе и для сердечно-сосудистой системы, установили медики.

Результаты четырёхлетних лабораторных испытаний показали, что совсем небольшое количество загрязнённых компонентов воздуха блокирует кровоснабжение мозга, приводит к кровяным сгусткам, к процессу быстрого сужения артериальных сосудов и повышает риск ишемического удара. Подобные ассоциации были найдены и при воздействии озона, который считается главным опасным веществом в загрязненном городском воздухе.

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