Киви можно по праву считать лекарственной ягодой. Вещества, которые в ней содержатся, благотворно влияют на сердечную деятельность, активизируют клеточный обмен, улучшают пищеварение, минимизируют риск возникновения онкозаболеваний. Польза киви ощутима при регулярном его употреблении в пищу. Этот продукт является отличным профилактическим средством при ревматических болезнях, предотвращает развитие мочекаменной болезни, улучшает работу дыхательной системы.

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Женщинам полезные свойства киви более чем понравятся. Употребляя его в пищу можно предупредить появление седины в волосах, значительно улучшить липидный обмен в организме, сжечь ненужные жиры и привести себя в форму. Доказано, что одна штучка киви на десерт способна предупредить появление тяжести в желудке, поможет избавиться от изжоги, выведет лишний натрий из организма (это полезно тем, кто любит соленую пищу). Часто киви используется в составе различных масок для лица, после этого кожа становится мягкой, бархатистой, улучшается тургор ткани, восстанавливается здоровый цвет лица.

Употребляя киви каждый день можно избавить свой организм от вредного холестерина, укрепить стенки мелких сосудов и капилляров, нормализовать состав крови, снизить риск развития тромбоза, предотвратить развитие гипертонии.

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Киви экзотический фрукт, богатый фруктовыми кислотами, поэтому его употребление может вызывать пощипывание, легкое жжение в ротовой полости. Детям не стоит давать большое количество киви из-за риска возникновения дерматозов ротовой полости. Не стоит употреблять киви вместе с молоком. Помните, что чрезмерное употребление этого фрукта может привести к аллергии.