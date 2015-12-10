Потребность в препаратах для лечения больных туберкулезом будет покрыта на 90% - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец на пресс-конференции в Минздраве.

По его словам, на закупку противотуберкулезных препаратов выделено около 200 млн грн, это треть от общей суммы договора, подписанного между Министерством здравоохранения и ПРООН.

«Потребность в лекарственных средствах и медицинских изделиях для лечения туберкулеза будет удовлетворена практически на 90 %. Надеемся, что с прозрачными процедурами закупок мы сможем получить больше качественных лекарств по доступной цене и охватить лечением еще больше пациентов. Состоялось несколько встреч с представителями отечественного фармрынка – потенциальными участниками торгов, и ПРООН, чтобы проинформировать о детали объявления тендеров и предоставить исчерпывающий ответ относительно условий участия и особенностей проведения торгов», - отметил Перегинец.

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Директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра призвал к участию в тендерном процессе все украинские и международные компании.

«14 декабря мы приглашаем все компании в офис Программы Развития ООН для обсуждения всех технических вопросов. 27 декабря – конечный срок подачи всех заявок, а 28 декабря заявки будут открыты. Далее мы проведем необходимую оценку: кто соответствует стандартам, имеет лучшие условия и цену, а в январе, мы надеемся, уже будет подписан контракт на закупку необходимых препаратов. Основные требования к участникам тендера логические, первая из них касается качества препаратов, вторая – все препараты должны быть зарегистрированы в Украине. Весь процесс является абсолютно открытым: представители Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) будут присутствовать на каждом шагу тендерных процедур», - сказал Хімстра.

Больше информации относительно участия в тендере производители, дистрибьюторы и поставщики могут найти на сайте ПРООН:http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/operations/projects/poverty_reduction/project_sample1121112.html

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Общая сумма договора с ПРООН составляет 620,070,700 гривен. Согласно договору, компания планирует также закупить лекарственные средства и изделия медицинского назначения для диагностики ВИЧ-инфекции, лечения детей, больных гемофилией типов А или В или болезнь Виллебранда , лечение детей, больных на хронический вирусный гепатит В и С , лечение вирусного гепатита В и С и лечения детей, больных орфанные заболевания.

Всего на международные закупки вынесено 12 национальных программ на общую сумму 2,197,221,000 грн, что составляет более 60% государственных закупок в сфере здравоохранения.