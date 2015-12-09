210 тысяч детей получат подарки на новогодние праздники от Гуманитарного штаба

В этом году в канун дня Святого Николая, новогодних праздников подарки от Рината Ахметова получат 210 тысяч детей. Акция будет реализована силами Гуманитарного штаба и всеми активами группы СКМ. Об этом в ходе брифинга рассказала координатор Штаба Римма Филь.

Ринат Ахметов в течение всей своей жизни помогает детям, а 15 лет назад начал выстраивать свою помощь в масштабную системную работу, охватывая вниманием разные категории детей: детей сирот, больных детей, тех, кто нуждается в поддержке и опеке.

В 2001 году Ринат Ахметов вместе со своим другом Игорем Крутым инициировали полномасштабный проект помощи детям в детских учреждениях Донецка, который быстро разросся на весь Донбасс и другие города Украины. В канун Нового года Ринат Ахметов с Игорем Крутым лично посещали детские дома, интернаты, школы и другие учреждения, чтобы подарить детям свое внимание и тепло, оказать необходимую помощь, обратить внимание общества на проблему сиротства, призывая всех неравнодушных искать пути ее решения.

Ежегодно акция масштабно и проектно росла и вскоре стала отдельным направлением работы благотворительного фонда Рината Ахметова. Игорь Крутой и Ринат Ахметов постоянно помогали детям, а 19 декабря старались отложить все планы и поехать к ним лично.

«Ринат Ахметов всегда помогал, и будет помогать детям. Дети всегда будут для него приоритетом», – подчеркнула Филь.

И сегодня помощь детям остается одним из первых приоритетов Рината Ахметова и команды Гуманитарного штаба, созданного на базе Фонда. Внимание и забота о детях стали философией Рината Ахметова и всех его бизнес и не бизнес активов.

«Когда на землю Донбасса пришла беда, первое, что сделал Рината Ахметов – поставил задачу спасать детей, вывозя ДДСТ и детские дома из зоны боевых действий. Так начался первый проект Гуманитарного Штаба – эвакуация, - вспоминает Римма Филь, координатор Штаба. - Жизненная, личная, гражданская философия Рината Ахметова остается неизменной – максимально помогать самым нуждающимся, самым беспомощным. Поэтому сегодня все дети войны – самый главный ежедневный и ежечасный приоритет в работе Гуманитарного штаба и активов группы СКМ. Мы помогаем всем раненым детям, оказываем помощь в приобретении инсулина и других жизненно важных лекарств, неотложных операциях, лечении и реабилитации, помогаем детям Донбасса продуктовыми наборами».

Читайте также7 934 ребенка нашли родителей благодаря порталу "Сиротству – нет!"Ежемесячно Штаб Рината Ахметова выдает около 50 тысяч продуктовых наборов в рамках программы «Поможем детям». По состоянию на 9 декабря 2015 года, выдано 413 тыс. детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения.