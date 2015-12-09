Компромиссный вариант налоговой реформы предполагает сохранение 7% НДС для фарминдустрии – Минфин

Об этом говорится в презентационных материалах Минфина, обнародованных на сайте Нацсовета реформ.

«Переходной период на 1 год со специального режима уплаты НДС для производителей сельхозпродукции предполагает пропорцию 75:25 – 75% уплачивается в бюджет, 25% остаются на специальных инвестиционных счетах налогоплательщиков для дальнейшего использования», - говорится в пояснениях Минфина.

Читайте такжеЦены на медикаменты в Украине в 2-3 раза выше, чем в Европе

Одновременно Минфин предлагает увеличить порог оборота для регистрации плательщика НДС до 2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ при президенте Украины рекомендовал правительству и парламенту ускорить проведение налоговой реформы, а также принять необходимый пакет решений для изменения налоговых ставок с 1 января 2016 года и поэтапного изменения администрирования налогов с 1 апреля 2016 года. Участники заседания пришли к соглашению, что налог на прибыль предприятий и налог на доходы физлиц вопреки намерениям повышать не будут. Налог на прибыль составит 17% в 2016 году, а в 2017 ставка будет уменьшена на 1%. На 2018 год определяется ориентир, по которому нужно достигнуть максимум 20% нагрузки на фонд зарплаты – примерно 10% НДФЛ и 10% ЕСВ.