Украина не разрешит выращивание ГМО-продукции на своей территории

Украина в ближайшее время не будет давать разрешения на выращивание генно-модифицированных организмов (ГМО) и использование их при производстве продовольственных продуктов / Фото: newsru.co.il

«Нет, это сто процентов», - сказала она, отвечая на вопрос, возможно ли законодательное разрешение выращивания ГМО-продукции в Украине.

Вместе с тем, Рутицкая отметила, что законодательные инициативы в вопросе оборота ГМО-продукции должны разрабатываться в соответствии с нормами ЕС.

«Мы должны действовать в соответствии с европейскими нормами. Законодательство, над которым мы работаем, будет полностью (подготовлено – УНИАН) по европейским нормам для того, чтобы, торгуя по всему миру, мы могли поставлять свою продукцию в самые лучшие страны по самым лучшим ценам», - подчеркнула замминистра.

Отметим, что оборот ГМО-продукции в ЕС разрешается в исключительных случаях с одобрения Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA).

Как сообщал УНИАН, агарные ассоциации не единожды заявляли о необходимости разрешить использование в Украине семян генетически модифицированных сельхозкультур, которые разрешены в США и Евросоюзе.

В настоящее время выращивание ГМ-сельхозкультур на открытом грунте в Украине запрещено. Вместе с тем, эксперты отмечают, что доля генно-модифицированной сои на украинских полях составляет 70-80%.

Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации не раз заявляли о необходимости разрешить использование в Украине семян генетически модифицированных сельхозкультур, которые разрешены в США и Евросоюзе.

Сейчас выращивание ГМ-сельхозкультур на открытом грунте в Украине запрещено. Вместе с тем, эксперты отмечают, что доля генно-модифицированной сои на украинских полях составляет 70-80%.