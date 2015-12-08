Во Львове американские хирурги бесплатно обследуют и прооперируют детей с ожоговыми травмами со всей Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, с 6 по 13 декабря 2015 года на базе Львовской областной детской клинической больницы «Охматдет» работает Международная выездная клиника - International Annual Outreach Clinic Shriners Hospital for Children, USA.

Американские врачи проконсультируют около 150 пациентов, из них будет отобрано около 40 детей с ожоговыми травмами для проведения оперативного вмешательства, также врачи дадут консультации.

Во время посещения Львовской областной детской клинической больницы уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отметил необходимость проведения подобных акций.

«Кроме того, что этот проект призван улучшить состояние маленьких пациентов, мы таким образом еще и привлекаем внимание общества к проблеме детского травматизма. Ведь только за 2014 год среди детей в возрасте от 0 до 14 лет зарегистрировано 276 тысяч 178 случаев детского травматизма, из которых 171 тысяч 644 – бытовой травматизм. Детский травматизм занимает 7-е ранговое место среди 10 самых распространенных заболеваний. Согласно статистике, наиболее вероятные факторы - неосторожность при уходе за детьми в первые годы жизни», - отметил Кулеба.

Уполномоченный отметил необходимость проведения превентивных мероприятий среди населения для уменьшения количества травмирования детей. Также он указал на необходимость увеличения штата специалистов и повышения уровня квалификации отечественных медиков.

В свою очередь детский анестезиолог, доцент кафедры анестезиологии Гарвардского медицинского колледжа, врач-анестезиолог в отделении интенсивной терапии Массачусетского госпиталя, а также Shriners Hospital for Children Геннадий Фузайлов отметил важность обмена опытом между украинскими и американскими врачами.

«Обмен опытом - это также важный аспект данного проекта, ведь на протяжении всех операционных дней будет обеспечен учебный процесс для детских хирургов и детских анестезиологов путем online-трансляции хода операций с обратной связью. Также в дискуссии в режиме online смогут принять участие другие клиники и учебные заведения Украины», - сказал он.

Фузайлов также сообщил, что американские медики запланировали до 10 операций в день, а тяжелых пациентов будут приглашены в США в Shriners Hospital for Children.

Проект реализуется при помощи министра здравоохранения Украины, председателя Львовской областной государственной администрации и президента Союза украинок Америки.