ВР приняла закон об ускорении процедур санитарного, экологического и радиологического контроля гуманитарной помощи

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О гуманитарной помощи" относительно недопущения затягивания сроков проведения государственного санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического и радиологического контроля гуманитарной помощи» (№1509).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 246 народных депутатов из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлено, что специально уполномоченные государственные органы по вопросам гуманитарной помощи обязаны в день принятия решения о признании товаров (предметов) гуманитарной помощью разместить его на своем официальном сайте, что является основанием для его использования органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический, ветеринарно-санитарный, фитосанитарный, экологический и радиологический контроль товаров (предметов) гуманитарной помощи.

Читайте такжеВ Украине могут отменить ряд санитарно-эпидемиологических экспертизЗа неразмещение (несвоевременное размещение) решения о признании товаров (предметов) гуманитарной помощью на официальном веб-сайте, за ненаправленное (несвоевременно направленное) решение о признании товаров (предметов) гуманитарной помощью в органы доходов и сборов и другие государственные органы должностные лица специально уполномоченных государственных органов по вопросам гуманитарной помощи несут ответственность в соответствии с законом.

Органы, которые непосредственно осуществляют государственный санитарно-эпидемиологический, ветеринарно-санитарный, фитосанитарный, экологический и радиологический контроль товаров (предметов) гуманитарной помощи, обеспечивают оперативное бесплатное и качественное проведение этого контроля. Каждый такой орган в однодневный срок после обращения к нему получателя гуманитарной помощи с товаросопроводительными документами о проведении соответствующего вида контроля для таможенного оформления товаров (предметов) гуманитарной помощи обязан при необходимости осуществить отбор образцов товаров (предметов) и не позднее 8 дней бесплатно оформить все документы, предусмотренные законодательством при осуществлении и по результатам осуществления указанных видов контроля товаров (предметов) гуманитарной помощи.

Руководитель органа, который непосредственно осуществляет соответствующий государственный контроль, может принять мотивированное решение (с указанием конкретных оснований) о продлении указанного срока, но не более чем на 30 дней.

Органы доходов и сборов обязаны обеспечить оперативное бесплатное проведение таможенного оформления гуманитарных грузов, а также их целостность при пересечении таможенной границы Украины.

За нарушение требований, предусмотренных этой частью по таможенному оформлению и проведению соответствующих видов государственного контроля, в том числе сроков их проведения, должностные лица соответствующих органов несут ответственность в соответствии с законом.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме абзаца четвертого пункта 1 раздела I, который вступает в силу с 1 января 2016 года.