В Минздраве обещают 35% расходов в 2016 году направить на первичную медпомощь

В медицине Украины 2016 год будет началом перехода от финансирования за койко-место к финансированию за предоставленные услуги,

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, отчитываясь о результатах деятельности ведомства за последний год в рамках публичных отчетов членов правительства, сообщает пресс-служба Минздрава.

По его словам, начат процесс создания интегрированной системы оказания медицинской помощи: утверждено 15 унифицированных клинических протоколов медицинской помощи, 35% расходов в 2016 будет направлено на первичную медицинскую помощь.

Министр подчеркнул, что «главная цель ведомства – выстроить систему здравоохранения, которая будет полностью отвечать потребностям людей, обеспечивать качественные и доступные медицинские услуги, гарантировать финансовую защиту медучреждениям».

По его мнению, сегодня необходимо создать эффективную, прозрачную систему государственных закупок лекарств и медицинских изделий, ввести стратегические долговременные закупки вакцин и основных лекарственных средств, внедрить оплату медицинских услуг по принципу "деньги идут за пациентом", наработать механизм работы созданного Центра общественного здоровья.

Квиташвили напомнил о главной новации в системе закупок, которую удалось осуществить в этом году: 60% бюджета, предусмотренного на государственные закупки лекарственных средств и медицинских изделий, переданы международным организациям.

"Необходимые лекарства и медизделия по 12 программам на сумму 2,197 млрд грн будут закупаться через ПРООН, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и британское закупочное агентство Crown Agents", – отметил министр.

Также, по его словам, вводится система реимбурсации инсулинов, когда государство будет возмещать стоимость препаратов для больных диабетом. В тестовом режиме в Реестр больных, нуждающихся в инсулинотерапии, подключены Днепропетровская, Житомирская, Винницкая и Черниговская области, на очереди подключение других областей.

Также Квиташвили сообщил, что специалисты Минздрава совместно с международными и отечественными экспертами разработали законопроект 2309а, который предусматривает изменение правового статуса учреждений здравоохранения и предоставление им автономии в управлении.

"Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, принятие которых станет основой реформирования сферы здравоохранения. Так что 2016 год будет началом перехода от финансирования за койко-место к финансированию за предоставленные услуги", – сказал министр.