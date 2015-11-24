ВР решила 16 декабря провести парламентские слушания о реформе здравоохранения

Верховная Рада Украины приняла постановление “О проведении парламентских слушаний на тему: “О реформе здравоохранения в Украине (№ 3176).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено провести слушания 25 ноября, но при анонсировании проекта постановления указана дата 16 декабря.

Депутаты не обсуждали этот вопрос, а сразу голосовали за постановление.