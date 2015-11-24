ВР решила 16 декабря провести парламентские слушания о реформе здравоохранения
13:33, 24 ноября 2015Страна
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За данное решение проголосовали 255 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Документом предусмотрено провести слушания 25 ноября, но при анонсировании проекта постановления указана дата 16 декабря / Фото: УНИАН
Верховная Рада Украины приняла постановление “О проведении парламентских слушаний на тему: “О реформе здравоохранения в Украине (№ 3176).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 255 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Документом предусмотрено провести слушания 25 ноября, но при анонсировании проекта постановления указана дата 16 декабря.
Депутаты не обсуждали этот вопрос, а сразу голосовали за постановление.
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