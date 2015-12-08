Цены на медикаменты в Украине в 2-3 раза выше, чем в Европе

Цены на лекарства в Украине в 2-3 раза выше, чем в Европе, при том, что количество зарегистрированных в Украине медикаментов вдвое меньше, сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина в ходе пресс-конференции.

«Мы взяли два примера - Грузию и Венгрию. Лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии, противогрибковые, противовоспалительные средства там стоят в 2-3 раза дешевле, чем у нас», - сказала она.

Присутствовавшая на пресс-конференции председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отметила, что на сегодняшний день на украинском рынке находится недостаточное количество качественных медикаментов, в связи с чем призвала правительство убрать барьеры для поступления лекарств по доступной цене.

«Именно эту цель и ставит на сегодняшний день концепция дерегуляции фармацевтического рынка», - отметила она.

Читайте такжеКабмин назначил главу госкомпании "Лекарства Украины"В свою очередь глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко предположила, что снижение цен на лекарства может произойти, если убрать коррупционную составляющую при проведении госзакупок.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года министр здравоохранения Александр Квиташвили заявлял, что благодаря дерегуляции рынка цены на лекарства могут быть снижены до 30%, а Украинцы получат доступ к качественным препаратам лучших мировых брендов.

Правительственный проект налоговых изменений предусматривает увеличение ставки налога на добавленную стоимость для фармацевтических производителей до 20% с действующих 7%.

Дерегуляция фармацевтического рынка является одним из основных этапов медицинской реформы, который зафиксирован в одном из пунктов коалиционного соглашения, программе действий правительства и указе президента о стратегии устойчивого развития «Украина 2020».

Сегодня в Украине зарегистрировано 9,9 тыс. наименований лекарственных средств, в то время как во Франции – почти 16 тыс.