В больницы страны поступило лекарств на более чем 44 млн грн – Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, на сегодня в учреждения здравоохранения поступило лекарств на сумму более чем 44 млн гривен, среди которых:

– по направлению "Централизованная закупка медикаментов для детей, больных церебральным параличом" в рамках "Национального плана действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на сумму 5 936,4 тыс. гривен;

– по направлению "Централизованная закупка медикаментов для детей, больных аутизмом" в рамках "Национального плана действий относительно реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на сумму 450,2 тыс. гривен;

– по направлению "Централизованные мероприятия по предотвращению и лечению сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний" на сумму 15 548,3 тыс. гривен;

– по направлению "Централизованная закупка медикаментов для лечения больных рассеянным склерозом" на сумму 3 584,5 тыс. гривен;

– по направлению "Централизованная закупка медикаментов и изделий медицинского назначения для больных в до - и послеоперационный период по трансплантации" на сумму 18 535,5 тыс. гривен.

Также в Минздраве проинформировали, что по состоянию на 1 декабря 2015 года акцептировано предложений конкурсных торгов на сумму – 1 204 360 тыс. гривен. Заключено договоров о закупке товаров за государственные средства на сумму 612 844,6 тыс. гривен.

На стадии заключения договоров о закупке товаров за государственные средства – на сумму 237 838,5 тыс. гривен.

Взято бюджетных обязательств в Государственной казначейской службе Украины по договорам о закупке товаров за государственные средства на суму494 817,1 тыс. гривен.

Приостановлено процедур государственных закупок в связи с жалобами в Антимонопольный комитет Украины на сумму 217 189,1 тыс. гривен.