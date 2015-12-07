Кабмин назначил главу госкомпании "Лекарства Украины"

Кабинет министров Украины назначил на должность председателя правления государственной акционерной компании «Лекарства Украины» Геннадия Ворону, который до этого занимал пост заместителя главы правления.

Данное решение закреплено распоряжением Кабмина №1259-р от 2 декабря 2015 года, опубликованным на веб-портале правительства.

«Назначить Ворону Геннадия Николаевича главой правления государственной акционерной компании «Лекарства Украины», - сказано в документе.

Другим постановлением №1258-р от 2 декабря правительство уволило Ворону с поста замглавы правления «Лекарства Украины» в связи с переходом на другую работу.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября по итогам конкурсного отбора комиссия объявила победителем конкурса на должность председателя правления акционерной компании «Лекарства Украины» Геннадия Ворону.

Читайте такжеВ больницы страны поступило лекарств на более чем 44 млн грн – Минздрав22 июля 2015 года Кабмин назначил Геннадия Ворону заместителем председателя правления компании «Лекарства Украины» и временно возложил на него исполнение обязанностей председателя.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Лекарства Украины» занимается разработкой балансов государственных ресурсов лекарственных средств и изделий медицинского назначения, пополнением госрезерва лекарственных средств на случай стихийного бедствия, катастроф, эпидемических заболеваний, а также импортом и реализацией на внутреннем рынке наркотических, психотропных лекарственных средств и прекурсоров, участвует в закупке медикаментов, медизделий для государственных, региональных и местных потребностей.