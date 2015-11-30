Создана первая база данных зоотоксинов

09:00, 30 ноября 2015
Зарубежные новости
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Специалисты из Колумбийского университета создали первую базу данных зоотоксинов, в которую вошли сведения об их свойствах и физиологическом воздействии на организм человека. 

гадюка змея / Фото: vitaest-s.ruВ первую базу данных вошли сведения об их свойствах и физиологическом воздействии на организм человека / Фото: vitaest-s.ru

Информация об общедоступном портале VenomKB была опубликована в журнале Nature, пишет Ремедиум.

В базе данных можно найти результаты более 5 тыс. исследований, описывающие опыт применения зоотоксинов в качестве анальгетиков и терапевтических средств при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и ожирении. 

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Благодаря использованию автоматического поиска по медицинской литературе создателям VenomKB удалось собрать чуть более 42,7 тыс. уникальных записей о воздействии зоотоксинов на человека. 

Разработчики базы данных надеются, что собранная в одном месте информация о животных ядах позволит ускорить создание новых терапевтических препаратов на основе зоотоксинов. 

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