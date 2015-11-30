Создана первая база данных зоотоксинов
Специалисты из Колумбийского университета создали первую базу данных зоотоксинов, в которую вошли сведения об их свойствах и физиологическом воздействии на организм человека.
Информация об общедоступном портале VenomKB была опубликована в журнале Nature, пишет Ремедиум.
В базе данных можно найти результаты более 5 тыс. исследований, описывающие опыт применения зоотоксинов в качестве анальгетиков и терапевтических средств при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и ожирении.
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Благодаря использованию автоматического поиска по медицинской литературе создателям VenomKB удалось собрать чуть более 42,7 тыс. уникальных записей о воздействии зоотоксинов на человека.
Разработчики базы данных надеются, что собранная в одном месте информация о животных ядах позволит ускорить создание новых терапевтических препаратов на основе зоотоксинов.