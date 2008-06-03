VIP-гости концерта Пола Маккартни в Киеве соберут средства на лечение онкобольных детей

Известные украинцы, бизнесмены, политики, иностранные дипломаты и другие гости, которые приглашены Фондом Виктора Пинчука посетить 14 июня в Киеве Independence Concert легендарного британского музыканта сэра Пола МАККАРТНИ в качестве VIP-персон, смогут присоединиться к благотворительной акции по сбору средств на оборудование Детского отделения Национального института рака.

Это – самое большое медицинское учреждение в Украине, которое специализируется на борьбе с детскими онкозаболеваниями. Ежегодно тут проходят лечение более 300 детей со всех регионов страны, у которых самые тяжелые формы рака.

«Заболеваемость раком в Украине растет, как и во всем мире. Но, к сожалению, показатели эффективности лечения в Украине в 2 раза ниже, чем в Европе. В нашей стране есть специалисты и технологии лечения, но не хватает оборудования и медикаментов. Помочь в решении этих проблем можно по-разному – лично поддерживать больного, помогать с медикаментами или с медицинским оборудованием. Любой наш вклад может спасти жизнь ребенка», – отметил руководитель Детского отделения Национального института рака Григорий КЛИМНЮК.

Сегодня украинская медицина может спасти только 40% онкобольных детей (при среднеевропейском показателе 70%), одной из главных причин столь низкого показателя является отсутствие современного оборудования для ранней диагностики и эффективного лечения рака.

«К социальной акции, что стала возможной благодаря концерту сэра Пола МАККАРТНИ, который сам потерял из-за рака свою жену и близких друзей, мы хотим привлечь широкий круг благотворителей и продемонстрировать, что совместные усилия небезразличных людей способны эффективно и быстро решить конкретно поставленную задачу.

Сэр Пол МАККАРТНИ известен в мире не только благодаря своей уникальной музыке, но и благодаря масштабным благотворительным проектам и инициативам. Его визит в Украину – это еще один повод задуматься: что мы можем сделать для тех, кто нуждается в нашей помощи. Время быть вместе, в том числе, и ради решения острых социальных проблем!» – сказал Виктор ПИНЧУК.