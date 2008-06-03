Из госбюджета выделят 17,6 млн. грн. на оздоровление детей-сирот

Кабинет Министров Украины распоряжением №776-р от 28 мая по предложению Министерства финансов и Министерства образования и науки выделил из государственного бюджета 17,6 млн. грн. на оздоровление и отдых детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, детей-инвалидов, детей работников органов внутренних дел, военнослужащих, журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей, детей погибших шахтеров, детей из малообеспеченных и многодетных семей, талантливых и одаренных детей.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило Государственному казначейству профинансировать эти расходы в пределах бюджетных назначений, установленных для Министерства образования и науки в государственном бюджете на 2008 год для осуществления соответствующих мероприятий.

Правительство обязало Минобразования, Совет министров АРК, областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации обеспечить целевое использование выделенных средств и утвердить соответствующие сметы и списки детей, которые будут направляться для оздоровления и отдыха.

Согласно распоряжению Кабмина, закупка услуг, которые предоставляются оздоровительными заведениями, осуществляется в установленном законодательством порядке.

Кабинет Министров также обязал Совет министров АРК, областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации до 5 октября 2008 года проинформировать МОН об использовании выделенных средств для представления Минфину до 15 октября этого года обобщенного отчета.