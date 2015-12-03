Показатели заболеваемости гриппом в Украине не превышают эпидемический порог

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«По состоянию на сегодняшний день, активность гриппа продолжает находиться на низком уровне, что характерно для этого времени года, показатели заболеваемости не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно рекомендациям ВОЗ, надлежащий уровень охвата прививками против гриппа должен быть не меньше 75% среди групп медицинского и профессионального риска.

Читайте такжеВ Киеве через пандемический вирус гриппа А (Н1) умерла 33-летняя женщина

«Это медицинские работники, военнослужащие, работники правоохранительных органов, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, лица с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почек, обмена веществ, лица старше 60 лет», - отметили в ведомстве.

По данным главного внештатного инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, по состоянию на 1 ноября 2015 года в Украине зарегистрировано и внесено в Государственный реестр лекарственных средств 7 медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики гриппа, штаммовый состав которых должен ежегодно пересматриваться в соответствии с рекомендациями ВОЗ на текущий эпидемический сезон.