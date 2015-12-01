Связаны ли смерти детей на Киевщине с вакцинацией против полиомиелита

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«На сегодняшний день в Минздраве Украины предоставлена информация о трех летальных исходах в Киевской области, которые совпали во времени с поставакцинальным периодом (т. е. 30 дней после вакцинации против полиомиелита). Согласно предварительным официальным выводам комиссий региональной группы оперативного реагирования на негативные происшествия после иммунизации (НППИ) по поводу трех случаев в Киевской области, все случаи произошли в результате заболеваний и никоим образом не связаны с вакцинацией против полиомиелита», - заявили в Минздраве.

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В сообщении утверждается, что во всех этих случаях не было симптомов вакциноассоциированного паралитического полиомиелита (ВАПП), а именно проявлений острого вялого паралича, которые являются единственной возможной побочной реакцией на вакцину ОПВ в одном из 3 млн случаев вакцинации.

«По каждому случаю проводится дополнительная экспертиза, которая является необходимой для детализации этиологии заболевания и верификации диагноза. Как только станут доступны результаты бактериологического, вирусологического, гистологического и других исследований, Минздрав Украины предоставит информацию с окончательными выводами комиссий по расследованию», - сказано в сообщении.

В Минздраве также сообщили, что ежегодно в Украине умирает более 4,5 тыс. детей в возрасте до 4-х лет.

«Попытки дискредитировать вакцинальную кампанию будут продолжаться, поэтому Минздрав призывает всех представителей СМИ, поскольку это вопрос национальной безопасности и здоровья детей, ответственно относиться к информации и готовить материалы, основываясь исключительно на достоверных фактах», - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, с 19 октября по 4 ноября в Украине продолжался первый раунд иммунизации против полиомиелита, во время которого прививками было охвачено около 65% запланированного объема детей.

С 30 ноября до 13 декабря в Украине будет проходить второй раунд.