Сегодня, 27 ноября, психологи Гуманитарного штаба Рината Ахметова запустили новый онлайн-тест «Чего боится ваш ребенок?». Опросник поможет родителям узнать, насколько сильны детские страхи, и как можно помочь ребенку избавиться от фобий.

Детские страхи – проблема, с которой сталкиваются многие родители. Но при этом они часто забывают, что страх является одной из ключевых эмоций человека. Любой здоровый человек – ребенок или взрослый – в ситуации реальной опасности испытывает страх. Это помогает правильно реагировать на опасность, проявлять осторожность, искать защиту или спасение. Здоровый страх, как правило, проходит, когда опасность миновала.

Однако человек может испытывать страх и в отношении не реальной, а воображаемой опасности. Он как будто находится в «режиме ожидания» какой-то угрозы, хотя в реальности опасности нет. В этом случае страх становится фобическим, заостренным, болезненным. Избавиться от него не так просто.

Читайте такжеДети-сироты на Донбассе нуждаются в системной помощи психологовПоскольку дети не так хорошо ориентированы в реальности, то им свойственно бояться таких вещей, которые взрослыми не воспринимаются как опасные. Например, до определенного возраста дети боятся оставаться дома одни, боятся сказочных персонажей, животных, которые в реальности никак не угрожают безопасности. Поэтому наличие некоторых страхов в детском возрасте считается нормальным явлением, свойственным большинству ребят. С возрастом ребенок больше и лучше понимает реальность, и детские страхи постепенно уходят.

Но бывают случаи, когда страхи по количеству и интенсивности превышают уровень обычной «переносимости», они переживаются болезненно и с возрастом могут не проходить, а, напротив, – усиливаться. Для таких страхов есть свои причины, и разобраться в этом можно с помощью специалиста в области детской психологии или психотерапии.

Читайте такжеПризнаки "травмы войны" у ребенкаПредлагаемый тест поможет вам сориентироваться в том, присущ ли вашему ребенку избыточный, то есть чрезмерный, уровень страхов, или же те страхи, которые ему свойственны, являются нормальными для его возраста. Также тест позволит вам понять, нуждается ли ребенок в психологической или психотерапевтической помощи, и каковы ваши родительские задачи. Обращаем ваше внимание, что тест ориентирован на родителей детей от 4 до 12 лет.

Пройти тест можно здесь.