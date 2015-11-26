Пять продуктов, которые предотвращают возникновение морщин



Огурцы

Один из самых полезных для здоровья кожи продуктов, так как огурцы помогают снижать воспалительные процессы. В них также много витамина С - "суперзвезды" в мире натуральных продуктов для ухода за кожей.

Сладкий перец

Красный, желтый или зеленый - сами выбирайте свой любимый цвет. Сладкий перец обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, в этом овоще много витамина С. Только следите за тем, чтобы не переварить сладкий перец на плите, иначе вы лишитесь большинства его полезных свойств.

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Брокколи

Знаменитый овощ, который эффективно сражается с раком. Брокколи также содержит большое количество жирных кислот омега-3 - одно из лучших питательных веществ, которые сражаются с воспалениями, вызывающими морщины на коже. Наконец, в брокколи также много витамина С.

Авокадо

Технически являющийся фруктом, авокадо также представляет собой отличный источник насыщенных жиров и жирорастворимых витаминов А и Е для здоровья кожи. Его компоненты защищают нашу кожу от повреждений. Рекомендуется добавить авокадо в салат, или сделать на основе этих фруктов маску для лица, которую необходимо наносить до отхода ко сну.

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Яйца

При употреблении яиц в их полноценном виде мы получаем один из лучших натуральных источников аминокислот для ухода за кожей. Нам необходим белок для строительства мышц, а аминокислоты становится тем самым строительным материалом для самого белка. Они помогают нашей кожи восстанавливаться, поддерживать влажность и эластичность.