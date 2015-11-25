В Литву прибыли еще 5 украинских военнослужащих для прохождения реабилитации
17:51, 25 ноября 2015Страна
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В течение января-ноября 2015 года лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Литвы прошли всего 56 раненых военнослужащих, 49 из которых уже вернулись в Украину.
Воин АТО готовится к перелёту за рубеж на реабилитацию / Фото: УНИАН
В Литву прибыли еще пять военнослужащих Вооруженных сил Украины для прохождения реабилитации.
Об этом говорится на сайте Посольства Украины в Литовской Республике.
«24 ноября в Литовскую Республику прибыли пять военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые будут проходить реабилитацию в медицинских учреждениях города Друскининкай», - говорится в сообщении.
В течение января-ноября 2015 года лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Литвы прошли всего 56 раненых военнослужащих, 49 из которых уже вернулись в Украину.
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