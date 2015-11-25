Военно-медицинскую доктрину планируют рассмотреть на заседании СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, за этот документ (№2513а) проголосовали 235 народных депутатов из 318, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается одобрить рекомендации соответствующих парламентских слушаний. Кабинет министров, согласно постановлению, должен до 1 января 2016 года проинформировать Верховную Раду о состоянии реализации рекомендаций парламентских слушаний.

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В этих рекомендациях, в частности, президенту предлагается рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины доработанный Кабинетом министров проект военно-медицинской доктрины с учетом положений новой Стратегии национальной безопасности Украины, направленной на решение проблемы сохранения и защиты жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения в условиях чрезвычайных ситуаций и формирования единого медицинского пространства.

Верховной Раде рекомендуется усилить парламентский контроль за деятельностью органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в части, касающейся обеспечения конституционных гарантий охраны здоровья военнослужащих и гражданского населения и функционирования эффективной системы государственного управления медицинской защитой.

Кроме того, парламент должен ускорить рассмотрение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации предоставления домедицинской помощи" (№ 1516, второе чтение), а также законопроектов, направленных на формирование в Украине единого медицинского пространства.

Среди рекомендаций Кабинету министров – предусмотреть при разработке проекта государственного бюджета на 2016 год и последующие годы расходы на, в частности, внедрение положений военно-медицинской доктрины Украины; финансирование государственных программ, направленных на медицинское обеспечение и психологическую реабилитацию пострадавших участников АТО; обязательное медицинское обследование состояния здоровья демобилизованных участников АТО с привлечением специалистов по психологической и физической реабилитации, предоставление им первоочередного санаторно-курортного лечения, обеспечение техническими и другими средствами реабилитации.

Министерству обороны Украины рекомендуется совместно с Министерством здравоохранения Украины создать специальную независимую комиссию из военных и гражданских врачей для проверки качества проведения медицинских осмотров военнообязанных военно-врачебными комиссиями.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Министерстве обороны Украины заявили о завершении разработки военно-медицинской доктрины.

"Военно-медицинская доктрина сформирована полностью", - заявил заместитель министра обороны Юрий Гусев и отметил, что доктрина формирует новую стратегию развития военной медицины.

По словам Гусева, в настоящее время проект доктрины находится на рассмотрении Кабмина.